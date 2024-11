Hier, dans l’intimité de l’église St. Mary à Amersham, famille, amis et figures du monde de la musique se sont réunis pour rendre un dernier hommage à Liam Payne, ancien membre de One Direction. Un moment de recueillement marqué par la présence de ses proches, de ses anciens camarades de groupe, et de nombreux témoignages d’amour de ses fans à travers le monde.