Le SIHH ouvre bientôt ses portes

Un nouvel espace appelé le LAB dédié aux innovations technologiques, un concept LIVE renforcé, de la création et de la diffusion decontenu, une App SIHH dotée de nouvelles fonctionnalités, … et bien sûr, des nouve autés exceptionnelles dévoilées en exclusivité par les 35 Maisons exposantes ! Plus dense, plus dynamique, plus interactif, le 29e SIHH poursuit sa transformation pour offrir à ses visiteurs une expérience immersive intense et inédite dans l’univers de la Haute Horlogerie. Le compte à rebours est lancé. Rendez-vous à Genève du 14 au 17 janvier 2019.