Hublot Classic Fusion Ferrari GT

Depuis l’annonce de leur collaboration en 2011, Hublot et Ferrari ont toujours créé des montres au design et à la motorisation uniques. Chaque nouvelle édition marque un nouveau style. Cette année, Hublot présente une pièce aérienne et élégante en lien avec l’univers du « Gran Turismo ». En lançant la montre Classic Fusion Ferrari GT, dont le design extrêmement novateur intègre le nouveau mouvement de manufacture UNICO dans une carrosserie aux lignes racées et dynamiques, Hublot et Ferrari écrivent un nouveau chapitre de leur partenariat.