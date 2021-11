Découvrez les 10 montres les plus étonnantes de Baselworld 2019

Baselworld 2019 a lieu du 21 au 26 mars dans la ville de Bâle, en Suisse. Toutes les plus grandes marques du secteur de l'horlogerie et de la joaillerie s'y retrouvent et présentent les temps forts de l'année au public, aux journalistes et aux commerçants.