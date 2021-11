Breitling Cockpit B50 Orbiter Limited Edition

Le 21 mars 1999, les aéronautes Bertrand Piccard et Brian Jones posaient en douceur leur rozière Breitling Orbiter 3 dans une région reculée du désert égyptien. Ils accomplissaient ainsi le premier tour du monde en ballon sans escale. Vingt ans plus tard, Breitling, sponsor de l’extraordinaire voyage, célèbre cette incroyable prouesse d’ingéniosité avec le garde-temps Cockpit B50 Orbiter Limited Edition à mouvement SuperQuartz™, doté de caractéristiques révolutionnaires dignes de ce chef-d’oeuvre scientifique et aéronautique.