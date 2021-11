ANONIMO partenaire de la Nendaz Freeride

Notée 4 étoiles, la Nendaz Freeride est l’un des cinq plus grands rendez-vous de freeride au monde et, sans conteste, le plus réputé au niveau du Freeride World Qualifier (FWQ). A l’occasion de sa treizième édition qui aura lieu du 8 au 20 mars, ANONIMO s’associe à cette grande fête au coeur des montagnes où convivialité et élégance riment avec précision et performance.