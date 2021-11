On sait à quoi va ressembler Louis Vuitton par Virgil Abloh

Save The Date

Les meilleurs looks du Met Gala 2018

Les mondes de la mode, de la musique et du cinéma se sont une fois de plus réunis en ce premier lundi du mois pour célébrer "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", la nouvelle exposition du Met Museum de New York. L'Officiel de la Mode a sélectionné pour vous les meilleurs looks repérés sur le tapis rouge.