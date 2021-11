Vacances romaines avec Cole Alexander

Attrapé au vol dans les rues de Rome, l’électron libre Cole Alexander est dans les petits papiers de la maison Gucci. Le guitariste des Black Lips, groupe de rock garage made in Atlanta, était déjà l’un des invités privilégiés du défilé Croisière dans les musées du Capitole. Il a collaboré avec l’artiste Ariana Papademetropoulos (exposée à Los Angeles, à Londres, vue dans la campagne Mémoire d’une Odeur) pour le projet #GucciGig, associant musiciens et artistes. Ensemble, ils ont imaginé des pochettes d’album et des posters fictifs – lunettes de soleil Gucci sur le nez, moins pour se cacher que pour se révéler.