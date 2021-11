Tiémoué Bakayoko s'engage contre le coronavirus

Le footballeur international français Tiémoué Bakayoko s'associe à la Fondation de France en collaboration avec l'AP-HP et l’Institut Pasteur et lance la campagne FAIS LA DIFF - LE FOOT UNI CONTRE LE VIRUS, pour inviter le monde du football à un appel au don pour soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables.