MacLachlan et Jeff Goldblum ont défilé pour Prada Homme Automne Hiver 2022

Miuccia Prada et Raf Simons ont lancé le premier des shiws physiques depuis le début de leur partenariat créatif. La collection Prada Men Fall Winter 2022 a été dévoilée au public au sein de la Fondation Prada sous un tonnerre d'applaudissements, en particulier grâce aux deux invités d'exception qui ont retenu l'attention des personnes présentes : les acteurs Kyle McLachlan et Jeff Goldblum, qui ont respectivement ouvert et fermé le défilé.