Hommes

Comment le sport vintage est (re)devenu cool

Sport et vintage. Deux mots communs pour un phénomène qui ne l’est pas. Une association d’idées presque banale, usée même, mais à plus de 100 millions d’occurrences sur Google. L’obsession du moment en mode masculine. Un engouement qui n’est certes pas nouveau, mais qui tient sur la longueur, et de façon exponentielle.