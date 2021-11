Tyler, The Creator : "J’ai le sentiment que plein de gens ont pile le bon style"

Tyler Gregory Okonma, 28 ans, en choisissant d’adosser The Creator à son prénom, courait le risque du ridicule. Mais son parcours créatif — de disques en créations graphiques et désormais en mode via une collection réalisée avec Lacoste — désamorce toute possible malveillance : Tyler est bien un Créateur majuscule.