Rencontre avec Richard Orlinski et Alexandre Elicha

Lorsqu'on évoque le nom de The Kooples, comment ne pas penser automatiquement à un univers rock'n'roll empreint de cool-vibes et d'un sens de la coupe impeccable ? Dans la lignée du brief initial, la maison parisienne collabore avec Orlinski, le temps d'une capsule badass' placée sous le signe de la liberté. Rencontre.