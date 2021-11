Pourquoi vous allez ressortir vos patins à roulette en 2018

Pour ceux qui, ados, ont connu les samedis après-midi à La Main jaune, Porte de Champerret (et qui ont donc passé la limite d’âge pour s’en servir) et pour ceux qui ne jurent que par le revival, c’est le nec plus ultra du moment en matière de glisse urbaine.