Olivier Saillard x J.M. Weston : “Le présent est plus daté que le passé”

Après sept ans à la direction du Palais Galliera - musée de la mode, Olivier Saillard a rejoint la Maison J.M. Weston où il assure, depuis janvier dernier, les fonctions de directeur artistique, Image et Culture. Tout en maintenant une activité indépendante de commissaire d’expositions et d’auteur de performances. A l’occasion de l’inauguration de la boutique du 55, Champs-Elysées – conçue par Joseph Dirand – et du lancement de la collection “Papiers”, première interprétation par Saillard de six modèles emblématiques de la Maison, L’Officiel a rencontré le créateur.