Nahuel Pérez Biscayart : "J'attends de voir où la vie me mène"

Nahuel Pérez Biscayart : "J'attends de voir où la vie me mène"

Année faste pour le comédien de 120 Battements par minute et Au Revoir là-Haut, réussites à la fois critiques et public. Après un César du meilleur espoir masculin, Nahuel Pérez Biscayart a reçu le Prix Patrick Dewaere 2018. Et garde la tête froide.