Hommes

Pourquoi tout le monde s'arrache Luke Sabbat

Avec ses locks et sa dégaine street-couture, ce New-Yorkais de 19 ans attire tous les regards. Ceux de ses 340 000 followers instagram en tous les cas. Son cool séduit aussi les marques et les créateurs qui le sollicitent, sans casting aucun. Pas de sabbat en vue pour Luka qui redéfinit à lui seul les règles du “fashion game”.