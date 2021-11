Qui est cet « it-couple » qui se cache derrière Jil Sander ?

Elle est aussi européenne et couture qu’il est américain et streetwear. Mais ça marche ! Récemment ovationnés à Paris où l’homme de Jil Sander défilait pour la première fois, Lucie et Luke Meier n’en restent pas moins humbles face au succès.