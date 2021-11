Entrez dans l'univers de Francesco Risso, D.A de Marni

Depuis sa nomination en octobre 2016 à la tête des lignes homme et femme de Marni, Francesco Risso perpétue avec talent l’esprit si fort et personnel de la marque italienne, et de sa fondatrice Consuelo Castiglioni. Pas étonnant, quand on prend le temps de connaître son univers de travail milanais.