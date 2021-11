Finnegan Oldfield : "François Hollande, c’est dur de ne pas le tutoyer"

Parmi la jeune garde des comédiens français, Finnegan Oldfield fait partie du pool des plus suivis et des plus salués. À 27 ans, il revient dans Le Poulain, très bonne comédie sur le milieu de la politique, loin des clichés pour piliers de comptoir. Et continue vaillamment une carrière à choix multiples.