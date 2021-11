Entretien avec Eric Rochant, créateur du "Bureau des Légendes"

S’il le quitte à l’issue de cette cinquième saison, Eric Rochant ne ferme pas Le Bureau des Légendes, une des meilleures séries imaginées en France, diffusée sur Canal+. Elle continuera, mais sans lui. Showrunner d’une série qui a gagné en densité (et en mélancolie aussi) au fil des ans, tête de pont du renouveau de la fiction télévisée française, le cinéaste, avant de passer à autre chose, revient ici sur la puissance narrative et émotionnelle du genre de l’espionnage et son goût pour le cinéma américain seventies, entre autres.