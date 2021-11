David Beckham : "Je montre tout à ma femme"

​​​​​​​Peu de personnalités déchaînent les passions autant que David Beckham. Accompagné par Safilo, l’ex-footballeur, aujourd’hui propriétaire de l'Inter Miami FC et reconverti dans la mode et les soins de beauté, lance DB Eyewear, sa collection de lunettes de soleil et montures optiques.