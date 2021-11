Pourquoi Charles Aznavour était un éternel romantique

C'est bien le dernier représentant d'un âge d'or qui vient de s'éteindre. L'interprète, auteur-compositeur aux 1.400 titres enregistrés en 8 langues différentes est décédé hier à son domicile dans les Alpilles dans le sud de la France. L'occasion de revenir en images sur ses plus grandes rencontres, ses plus belles amitiés et ses éternelles amours.