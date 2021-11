Dans le bureau d'Andrea Rosso

Son bureau ressemble à un trésor sauvé du naufrage annoncé de notre civilisation contemporaine, ou quelque chose dans le genre. Curieux, passionné de vintage, soucieux de développement durable, le fils du fondateur de Diesel a fait de sa jeune marque Myar une croisade à part. Mot d’ordre ? “A modern view from the past”. Dont acte : il redonne une seconde vie aux pièces militaires qu’il chine et recycle, entre savoir-faire tailleur et haute technologie.