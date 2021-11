5 bonnes raisons de rester célibataire pour la Saint-Valentin

Malgré tout le vacarme causé par les préparatifs fébriles du parfait 14 février au soir, vous restez de marbre. Et vous avez bien raison. Parce qu'en 2018, rester seul pour la Saint-Valentin n'a jamais été aussi cool, et on vous dit pourquoi.