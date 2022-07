Aéroport de Guadeloupe. Sur le tarmac, présentation de Jean-Pierre, notre pilote, qui va pieds nus dans les nuages. Faut-il être sûr de soi pour monter si haut sans chaussures… Alors on embarque dans son avion qui a manifestement quelques heures au compteur, et on se laisse emporter par ce pirate de l’air pour aller découvrir un paradis, le Manapany, à Saint-Barthélemy.