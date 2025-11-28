Routine skincare homme : les meilleurs soins selon chaque préoccupation

À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.

Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.

Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.



Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.