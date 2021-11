L'Officiel Art

Fondation Bettencourt Schueller : “Une maison au service de l’Homme”

Depuis sa création en 1987, la Fondation Bettencourt Schueller mène une action soutenue dans les domaines des sciences, de la solidarité et des arts. Elle a ainsi opéré un travail de fond auprès des institutions, des politiques et des publics pour réhabiliter, promouvoir et moderniser l’image des métiers d’art, dont le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main qui totalise aujourd’hui cent lauréats. Olivier Brault, directeur général de la Fondation, évoque les différents aspects de sa gouvernance.