Il est des tables qui racontent des histoires bien au-delà des dîners. Elles chantent une chanson de porcelaine, de parfum et de lumière, où chaque assiette devient un poème, chaque serviette une révérence. Et dans cet univers délicat et voluptueux, trois maisons s’unissent, sans se ressembler, pour réenchanter l’instant du repas : Tania Bulhões avec sa collaboration avec le Plaza Athénée, Fragonard et Popolo.