Jacquemus s/s 2024: "Les Sculptures"

Simon-Porte Jacquemus présente sa collection homme et femme printemps-été 2024 au lieu d'exposition dédié à l'art moderne et à l'art contemporain de Saint-Paul-de-Vence. Les invités spéciaux au premier rang du show étaient Aron Piper, Julia Roberts, Kristine Davis, Kylie Jenner, Jack Harlow, Aminé et Bianca Balti.