Salomon x Theo Tagholm : une expérience digitale de liberté au Grand Palais

À l’occasion de Art Basel Paris, Salomon a dévoilé une installation digitale immersive au Grand Palais, signée de l’artiste et réalisateur britannique Theo Tagholm.

29.10.2025 by Coco Dolle
Garde-Robe Olfactive : Quel parfum porter cet automne 2025?

L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.

 

28.10.2025 by Kamel Boussekaoui

Vestiaire Olfactif Masculin : Quel parfum porter cet automne 2025?

À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.

Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.

27.10.2025 by Kamel Boussekaoui
Dans la lumière tranquille de Schiaparelli : Collection Printemps–Été 2026

Un re-see à la Place Vendôme transforme la dernière vision de Daniel Roseberry en une exposition intime. Une méditation sur le surréalisme, le savoir-faire et la puissance silencieuse du détail.

06.10.2025 by Par Orianna Zancanaro

Beauté

10 produits de beauté à acheter en Novembre 2025

Des soins de la peau performants, du maquillage pour redonner des couleurs à la saison, des innovations high-tech pour optimiser son capital jeunesse : voici notre sélection beauté idéale pour le mois à venir.

03.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Les Deux s’installe à Paris : l’élégance scandinave rencontre l’esprit du Marais

Le label danois Les Deux ouvre sa première boutique hors de Scandinavie, au cœur du Haut Marais, célébrant la fusion de ses racines nordiques et de son âme française.

03.11.2025 by Pauline Borgogno
L'Officiel Art

Moncler et l’ECAL réinventent la vision du froid avec "Warmer Visions"

À l’occasion de Paris Photo, Moncler et les étudiants en photographie de l’ECAL célèbrent l’alliance de l’audace et du savoir-faire à travers une exposition immersive sur les Champs-Élysées.

03.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Sous le soleil d’hiver, la famille Thom Browne se rassemble à la campagne

Dans la quiétude vallonnée de l’Hudson, Thom Browne signe une ode à la nature et à l’uniforme revisité, entre plein air et raffinement nocturne.

03.11.2025 by Pauline Borgogno
Shopping

Polène redessine le Numéro Neuf en format East-West

Avec le Numéro Neuf East-West, Polène réinvente son icône en un geste fluide et graphique.

03.11.2025 by Pauline Borgogno
Shopping

Montblanc rend hommage à Queen avec une collection d’instruments d’écriture

Montblanc consacre une collection exceptionnelle de cinq instruments d’écriture à l’immense héritage musical et scénique de Queen.

03.11.2025 by Pauline Borgogno
Pop Culture

Rosalía ressuscite la fièvre mode des années 2000 dans "Berghain"

Dans Berghain, premier titre de son album Lux, Rosalía ressuscite l’esprit couture des années 2000 avec une grâce mystique et baroque.

31.10.2025 by Pauline Borgogno