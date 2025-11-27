Yazid Ichemrahen : « je suis un couturier du goût »
A deux pas de la place des Victoires, le pâtissier Yazid Ichemrahen ouvre sa « maison ». L’amateur peut y découvrir plusieurs de ses créations salées et sucrées.
A deux pas de la place des Victoires, le pâtissier Yazid Ichemrahen ouvre sa « maison ». L’amateur peut y découvrir plusieurs de ses créations salées et sucrées.
Le designer a pris ses quartiers dans un appartement prestigieux du septième arrondissement de Paris où il expose plusieurs de ses créations, éditées par son studio, Hartis. Rencontre avec une étoile montante de la création française.
Lors de la première exposition Be My Guest en juin 2024, Brigitte Sauvignac avait peint un mur dans l’esprit de la Venise du XVIIIè siècle, écrin pour les meubles de la galerie Lila K. Ses œuvres-caméléon dont le leitmotiv est de « donner l’impression d’être dehors tout en étant dedans » ne sont que l’un des aspects du travail protéiforme d’une artiste dont l’œuvre touche aussi à la sculpture, à la photographie et à la restauration d’œuvres anciennes. Rencontre avec une créatrice d’un autre genre.
Ses toiles pour enfants ont, au début des années 2000, été exposées au Bon Marché et à la FNAC avant d’être adaptées en cartes de vœux pour Carte d’art. Claire Offenstadt revient cette année à sa passion, la création. Cette fois avec des céramiques artisanales aux couleurs chatoyantes qu’elle présente sur Instagram et sur son site web.
Le designer a pris ses quartiers dans un appartement prestigieux du septième arrondissement de Paris où il expose plusieurs de ses créations, éditées par son studio, Hartis. Rencontre avec une étoile montante de la création française.