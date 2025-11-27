Yazid Ichemrahen : « je suis un couturier du goût »

Lors de la première exposition Be My Guest en juin 2024, Brigitte Sauvignac avait peint un mur dans l’esprit de la Venise du XVIIIè siècle, écrin pour les meubles de la galerie Lila K. Ses œuvres-caméléon dont le leitmotiv est de « donner l’impression d’être dehors tout en étant dedans » ne sont que l’un des aspects du travail protéiforme d’une artiste dont l’œuvre touche aussi à la sculpture, à la photographie et à la restauration d’œuvres anciennes. Rencontre avec une créatrice d’un autre genre.