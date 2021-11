La Gare s'affiche sous un nouveau jour

Au cœur du 16ème arrondissement, cette ancienne gare parisienne est devenue au fil des années l’adresse incontournable du quartier. Disposant de l'une des plus belles terrasses de Paris, La Gare a pour volonté de rassembler et fusionner des talents en faisant appel au chef Gastón Acurio pour sa cuisine hors norme, et à la décoratrice Laura Gonzalez pour rendre l'expérience unique dans ce lieu.