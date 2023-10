Alors que la nuit s’impose un peu plus chaque jour et que la chaleur de l’été laisse place à la douceur automnale, on redécouvre peu à peu le plaisir des moments cocooning parfaits pour prendre soin de soi. C’est à cette occasion que Susanne Kaufmann dévoile sa night routine complète pour chouchouter sa peau durant son sommeil et favoriser la régénération cellulaire pour une peau saine et radieuse au réveil.