Recette : les spaghettoni al pomodoro de Fulvio Pierangelini

Je voudrais vous raconter une vraie recette, un classique de l’été : les spaghettoni à la tomate. Trop simple ? Sachez que la simplicité est un point d’arrivée, et non pas de départ. Moi, j’ai travaillé toute ma vie pour essayer de l’atteindre. Et donc, voici ma recette.