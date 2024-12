Inès-Olympe Mercadal produit des séries de photos et de vidéos qui mettent à l’honneur ses amies autour des céramiques IOM. On la retrouve à quelques jours de Pâques, avec Vanessa Bellugeon, rédactrice en chef mode de L'OFFICIEL, pour une table de fête inspirante, qui célèbre l’art de recevoir, mais aussi de partager et réunir.