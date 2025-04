Food Pâques 2025 : un œuf de palace Chaque année, à l'approche de Pâques, les palaces parisiens rivalisent d'inventivité pour sublimer cette tradition. Plus que de simples œufs en chocolat, chaque création est une oeuvre d'art gastronomique, preuve d'un certain savoir-faire. La preuve avec nos palaces parisiens.

Pour le Meurice, Cedric Grolet et son équipe ont imaginé une collection d’œufs de Pâques tous plus gourmands les uns que les autres : Amande, Noisette, Cabosse, Cacahuète et Pécan. Les coques en chocolat ont été travaillées délicatement à la main, pour reprendre les caractéristiques visuelles des différents fruits secs. Une fois cassée, on découvre un épais praliné croustillant à base du fruit en question, confectionné selon les méthodes traditionnelles et relevés d’une pointe de fleur de sel de Guérande. À partir de 30 €.