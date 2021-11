Où commander les meilleures glaces de Paris ?

On adore les restaurants de Beatriz Gonzalez : Neva Cuisine et Coretta (qui poursuivent leur activité, les soutenir, c’est les aimer), leur ligne claire, la luminosité bienveillante des plats. Taco Mesa, sa dernière invention, propose les tacos les plus désirables de ce fuseau horaire. Mais c’est d’un classique bistrotier dont elle nous livre les secrets.