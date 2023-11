Source d'énergie à libération lente, la betterave se marie parfaitement à l'açaï et son indice glycémique bas. Riche en nutriments, en antioxydants et fort de son action anti-inflammatoire, on le retrouve sous forme de poudre dans des recettes bien pensées. Voici celle des pâtes roses au pesto de betteraves imaginée par la naturopathe certifiée @insideoutbymelodie.