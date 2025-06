En 2025, la musique pop ne se contente plus d’être un genre ou un produit de consommation : elle est un langage global, un mode d’expression émotionnelle, identitaire, esthétique et politique. À travers une nouvelle génération d’artistes mais aussi de stars en pleine métamorphose, la pop se révèle plus hybride, théâtrale, vulnérable et intelligente que jamais. État des lieux à travers les grandes figures qui façonnent cette scène.