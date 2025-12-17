Escapade gourmande à Vienne
Stands à saucisses, hôtels mythiques ou restaurants étoilés, Vienne, jongle avec les styles. La capitale de l’Autriche est une ville gourmande qui surfe entre héritage impérial et audaces contemporaines.
