Café Nuances dévoile le parfait croissant de Noël
À l’approche des fêtes, Café Nuances enchante les gourmands avec un croissant de Noël aux marrons, aussi festif que réconfortant.
De l’Italie flamboyante aux tables végétales holistiques, de la Grèce solaire aux comptoirs new-yorkais revisités, Paris continue de se raconter à travers ses adresses. Voici une sélection de lieux où l’assiette devient voyage, le décor une promesse et le moment un souvenir à savourer.