Que lire à Noël ?
Cette année, le plus sexy des cadeaux de Noël se lit. Découvrez comme chaque saison la sélection livres de @reading_is_sexyy : ceux qu’on dévore, qu’on savoure et qu’on garde près du cœur.
Cette année, le plus sexy des cadeaux de Noël se lit. Découvrez comme chaque saison la sélection livres de @reading_is_sexyy : ceux qu’on dévore, qu’on savoure et qu’on garde près du cœur.
L’été pointe son nez et avec lui la hâte que l’on ressent à être enfin en vacances et de profiter de ces instants de décompression sous le soleil. N'oubliez pas crème solaire, sandales, paréos, maillots de bain, lunettes de soleil et bien sûr la sélection de livres proposée par le club de lecture parisien Reading_is_sexyy.
Pour vous aiguiller dans vos choix littéraires, les parisiennes du club de lecture Reading_is_sexyy vous ouvrent leur bibliothèque et vous font découvrir leurs coups de cœur. Du classique au contemporain, laissez-vous tenter par leur sélection printanière.
De l’Italie flamboyante aux tables végétales holistiques, de la Grèce solaire aux comptoirs new-yorkais revisités, Paris continue de se raconter à travers ses adresses. Voici une sélection de lieux où l’assiette devient voyage, le décor une promesse et le moment un souvenir à savourer.