Que lire à Noël ?

L’été pointe son nez et avec lui la hâte que l’on ressent à être enfin en vacances et de profiter de ces instants de décompression sous le soleil. N'oubliez pas crème solaire, sandales, paréos, maillots de bain, lunettes de soleil et bien sûr la sélection de livres proposée par le club de lecture parisien Reading_is_sexyy.