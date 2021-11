Comment faire des browkies à la fleur de sel ?

Et si le bonheur était au fond des casseroles ? Des parfums impossibles à oublier, des saveurs chapardées au hasard d’un passage furtif, des recettes observées à hauteur d’enfant et maîtrisées petit à petit : c’est aussi dans la cuisine que se construit l’histoire d’une famille. En partant de ce constat, Anaëlle et Adrien Nahoum ont imaginé le livre "Nos recettes en famille", où ils dévoilent la recette des plats qui ont bercé leur enfance. Au menu d'aujourd'hui, des brownies/cookies à la fleur de sel.