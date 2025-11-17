Caviar Kaspia s'invite à l'Hôtel de Crillon

Déjà adulée de l'autre côté de l'Atlantique à Caviar Kaspia New York, la pizza la plus chic des fêtes se déguste désormais à Paris. Pour ceux qui ne résident pas dans la capitale, la Maison Caviar Kaspia nous a révélé les étapes pour reproduire la recette à la maison. Une nouvelle qui arrive pile à temps pour les célébrations de fin d’année. Suivez le guide.