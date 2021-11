Voyage

Retour en Corse, au Domaine de Murtoli

Il rouvre le 16 avril, juste pour les vacances de printemps. L’occasion de vérifier que le Domaine de Murtoli reste bien le refuge le plus luxueux (et le plus secret) de Corse du Sud. Et de constater que l’endroit est tout à fait adapté à un séjour raffiné tout en respectant les fameux gestes barrière, pandémie oblige…