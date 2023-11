La seule et l'unique Fan Bingbing

Après avoir défilé pour la Haute Couture de Georges Hobeika et terminé sur le podium Mugler lors de la Fashion Week de Paris, la superstar chinoise Fan Bingbing, protagoniste du film Green Night qui vient de sortir, réfléchit sur les valeurs les plus importantes pour une actrice, comme celle "d'apporter de l'énergie et des orientations positives".