7 looks de Lupita Nyong’o en promo pour "Us"

A l’occasion de la promo de "Us", le nouveau film d’horreur de Jordan Peele, déjà comparé au maître du style Hitchcock, Lupita Nyong’o, actrice principale du long-métrage, a dévoilé des looks tous plus pointus les uns que les autres. Pleins feux sur ce stylisme brillant.