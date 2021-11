Steffy et Jill Bauwens : les créatrices rock

À deux, c’est mieux, surtout si on partage un ADN et un sens du style. Depuis quelques années, la mode voit double en se passionnant pour le lien fusionnel qui existe entre sœurs. Steffy et Jill Bauwensi nous donnent follement envie de faire partie de leur fratrie.