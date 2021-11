Sarah Lavoine : "J’aime l’intemporel. Je suis très mauvaises en tendance"

La designer et architecte d’intérieur Sarah Lavoine complète son univers coloré, empreint de douceur et de féminité, avec une collection de basiques de mode. Des pièces bien faites et faciles à vivre. L’occasion d’une rencontre dans sa boutique-maison de la place des Victoires, un beau matin ensoleillé.